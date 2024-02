Índice da Cielo mostra queda de 0,5% nas vendas no varejo em janeiro

Apoie o 247

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,5% em janeiro frente ao mesmo período de 2023, descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela maior empresa de meios de pagamentos do país.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve crescimento de 3,3%.

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, o resultado foi afetado por quedas de faturamento em importantes segmentos como Bares e Restaurantes, Turismo e Transporte e Livrarias e Papelarias, que costumam aquecer o comércio por causa da volta às aulas.

"Uma das hipóteses é que os pais estejam esperando passar o Carnaval para realizar as compras de materiais escolares", afirmou no comunicado que acompanhou a divulgação do ICVA, acrescentando que o resultado só não foi mais negativo porque o setor de Móveis, Eletro e Depto experimentou alta.

"Foi um mês que registrou recordes de temperatura em algumas regiões, o que pode ter estimulado a compra de aparelhos ar-condicionado e colaborado para o crescimento do segmento."

O comércio eletrônico cresceu 4,3% e as vendas presenciais subiram 3,0%, conforme dados nominais.

