Índice de referência do mercado acionário, Ibovespa fecha em queda

Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, após dois pregões de trégua, ampliando a correção negativa desde que ultrapassou os 199 mil pontos em abril e cravando a maior sequência de perdas semanais desde 2018.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,81%, a 176.209,61 pontos. Na máxima do dia, chegou a 177.648,58 pontos. Na mínima, a 174.893,37 pontos. O volume financeiro somou R$20,96 bilhões.

Com tal desempenho, o Ibovespa perdeu 0,61% na semana, a sexta seguida de baixa. A última vez que houve uma série de seis quedas semanais foi de 14 de maio a 18 de junho de 2018. Uma sequência maior, com sete semanas de queda, ocorreu apenas entre abril e maio de 2004.

O ajuste negativo que começou em meados de abril, quando o Ibovespa superou pela primeira vez 199 mil pontos durante o pregão, tem sido guiado pela saída de investidores estrangeiros das ações brasileiras.

O saldo em maio está negativo em R$11,7 bilhões, excluindo ofertas de ações (follow-ons e IPOs), de acordo com dados da B3 até o dia 20. Abril ainda fechou com saldo positivo de quase R$3,2 bilhões - mas até o dia 15 eram R$14,6 bilhões. No ano, a bolsa ainda registra uma entrada líquida de R$44,8 bilhões.

Estrategistas avaliam que tal reversão está relacionada à atenção renovada de investidores em tecnologia, favorecendo ações dos Estados Unidos e emergentes asiáticos, mas também à perspectiva de um ciclo de queda de juros mais lento no Brasil e incerteza eleitoral.

No exterior, o índice acionário norte-americano S&P 500 encerrou em alta de 0,37%, orbitando sua máxima histórica.

Nem o aumento de apostas de uma alta de juros nos EUA, após o diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmar que o Fed deveria eliminar o "viés de flexibilização" de seu comunicado de política monetária e efetivamente abrir a porta para um possível aumento dos juros, minou o fôlego em Wall Street, que ainda teve no radar a posse de Kevin Warsh como chair do Fed.

Investidores também continuaram monitorando notícias sobre negociações para encerrar a guerra dos EUA e de Israel contra o Irã. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira que houve algum progresso, mas ressaltou que há mais trabalho a ser feito. "Ainda não chegamos lá. Espero que cheguemos lá."

DESTAQUES

• PETROBRAS PN recuou 1,05% e PETROBRAS ON perdeu 0,3%, descolada da alta dos preços do petróleo no exterior, embora o barril sob o contrato Brent tenha fechado distante da máxima do dia, a US$103,54, acréscimo de 0,94%. A equipe econômica do governo decidiu que a subvenção prevista para a gasolina deverá ser estabelecida em R$0,44 por litro do combustível, mas o tema ainda será debatido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira. A definição pela equipe econômica do governo de conceder uma subvenção abre caminho para a Petrobras realizar um reajuste no combustível, afirmaram à Reuters fontes com conhecimento do assunto. Ainda no radar, o BNDES iniciou em maio um processo de venda de parte de sua participação na Petrobras, afirmaram fontes à Reuters. De acordo com uma das fontes, a BNDESPar vendeu neste mês até o momento cerca de R$3 bilhões em ações da estatal.

• ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 1,72%, após uma trégua no movimento vendedor nos últimos dois pregões, com boa parte do setor no Ibovespa com sinal negativo. BRADESCO PN caiu 1,56% e SANTANDER BRASIL UNIT registrou declínio de 1,78%. Na contramão, BANCO DO BRASIL ON fechou negociada em alta de 0,58%

• VALE ON resistiu e subiu 0,57%, mesmo em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou o dia com recuo de 0,13%. Ainda no setor, USIMINAS PNA valorizou-se 5,61% e CSN ON fechou em alta de 6,15%, em meio a perspectivas mais otimistas para o setor siderúrgico no país. GERDAU PN subiu 2,17%. O grupo Aço Brasil, que representa as siderúrgicas instaladas no país, divulgou nesta sexta-feira alta de 1,1% na produção em abril ante o mesmo mês do ano passado, atingindo 2,67 milhões de toneladas, além de registrar um salto nas exportações e queda nas importações.

• AXIA ON recuou 1,24%. Fontes afirmaram à Reuters que o BNDES iniciou em maio um processo de venda de parte de sua participação na Axia. De acordo com uma das fontes, a BNDESPar vendeu neste mês até o momento mais de R$500 milhões em papéis da companhia, a antiga Eletrobras. No noticiário do setor, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que a carga de energia elétrica no Brasil deve crescer 1,2% em maio em relação a igual mês do ano passado, para 79.634 megawatts médios, acima da alta de 0,4% prevista há uma semana.

• AZZAS 2154 ON avançou 3,86%, com agentes financeiros analisando eventual desfecho para a companhia em meio à escalada da tensão entre os principais acionistas. A dona de marcas como Arezzo, Farm, Hering e Reserva divulgou nesta semana que contratou o Itaú BBA como assessor financeiro para a avaliação de diversas oportunidades estratégicas. De acordo com reportagem do Valor Econômico, há um desenho possível para a cisão societária de Alexandre Birman e Roberto Jatahy, que envolve a listagem de três empresas-espelho.

• COPASA ON subiu 2,25%, recuperando-se após queda de mais de 3% na véspera. A companhia protocolou nesta semana pedido de oferta pública secundária de ações, que deve privatizar a companhia de água e saneamento de Minas Gerais. De acordo com relato na mídia nos últimos dias, a Sabesp deve ficar fora da oferta, mas a Aegea, que tem entre os acionistas a Itaúsa e o fundo soberano de Cingapura (GIC), deve entrar na operação. A precificação da oferta da Copasa está prevista para 2 de junho. Um dia antes, a companhia deve divulgar o investidor de referência selecionado.

• MINERVA ON caiu 6,2%, em dia negativo para o setor de proteínas na bolsa brasileira, com MBRF ON recuando 4,05%. JBS, que tem suas ações listadas nos EUA, cedeu 0,53%.

• CYRELA ON perdeu 3,93%, com ações de construtoras também experimentando uma sessão de baixa. O índice do setor imobiliário da B3 recuou 2,5%.