Indústria brasileira nunca esteve tão pessimista como agora, aponta CNI

Índice de Confiança do Empresário Industrial registrou queda recorde de 25,8 pontos de março a abril e ficou em 34,7 pontos em meio à pandemia do coronavírus. É o menor patamar da série iniciada em 2010

247 - Levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que a indústria brasileira está pessimista como nunca antes. A insegurança ocorre em meio à crise econômica causada pela pandemia do coronavírus.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou queda recorde de 25,8 pontos de março a abril e ficou em 34,7 pontos, em uma escala de 0 a 100 - o menor patamar da série iniciada em 2010. Antes disso, o maior recuo num do ICEI em único mês havia sido de 5,8 pontos, em junho de 2018, por conta da greve dos caminhoneiros.

“A queda na confiança dos empresários pode contribuir para a paralisação dos investimentos, ou seja, para o agravamento da crise econômica", disse o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.

"Há dificuldades no fluxo de insumos, mercadorias e trabalhadores e as medidas de isolamento social e o consequente ‘desaparecimento do consumidor’ resultou em forte queda na receita das empresas”, acrescentou.

