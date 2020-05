Indústria cai 9,1% no Brasil em março e retrocede ao nível de agosto de 2003

A queda registrada no setor industrial brasileiro no mês de março de 2020, que decorre dos impactos da pandemia de coronavírus, atinge todas as categorias e retrocede o país ao mesmo nível de agosto de 2003 edit

247 - A indústria brasileira teve queda de 9,1% no mês de março segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desta terça-feira (05), sendo a pior desde maio de 2018, no auge da greve dos caminhoneiros. O retrocesso econômico é decorrente dos impactos da pandemia de coronavírus. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

O IBGE informa que o desempenho de março de 2020 coloca a produção industrial brasileira no mesmo nível do mês de agosto de 2003. A queda atingiu todas as categorias econômicas.

"Mesmo com o efeito-calendário positivo, já que com 22 dias, março de 2020 teve três dias úteis a mais do que igual mês do ano anterior, observa-se a clara influência dos efeitos do isolamento social devido à pandemia de Covid-19, que afetou a produção de várias unidades produtivas no país", disse o IBGE.

