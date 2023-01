Indústria encolheu 14,42% no período Bolsonaro, diz Luis Nassif

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Luis Nassif avalia, no Jornal GGN, que o desempenho da indústria nacional foi "sofrível" ao longo do mês de novembro do ano passado. “A indústria geral caiu 0,09%; a extrativa caiu 1,48% e a de transformação cresceu 0,14%. Em relação a 12 meses atrás, a indústria geral caiu 1,37%”, destaca.

Ainda segundo ele, “a análise de 120 meses traz resultados preocupantes. Nesse período, a indústria geral caiu 1,14%, a extrativa caiu 14.15% e a de transformação caindo 14,69%. Nesse período houve alta em apenas 3 setores e queda em 25”.

No texto, Nassif também destaca a queda expressiva de alguns setores da economia, como o setor de preparação de couro e fabricação de artefatos de couro que encolheu 31,7%, e a retração de 43,3% na confecção de artigos de vestuário e de 38,1% de produtos têxteis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.