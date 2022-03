Indústria pede mais prazo para o pagamento de impostos

Apoie o 247

247 - Após o corte de 25% no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o setor industrial brasileiro quer o alongamento no prazo para o pagamento de impostos, de acordo com informação publicada nesta quinta-feira (17) pela coluna Painel.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), Synesio Batista, o corte no IPI pode aumentar de 25% para 33% em breve. "É fruto de uma confusão gerada pela Zona Franca de Manaus. Mas o governo pode avançar um pouco mais", disse.

José Ricardo Roriz, da Abiplast (plásticos), diz que as empresas agora estão batendo na tecla do prazo. "A indústria gasta muito mais para pagar juros de capital de giro para pagar impostos. Para cobrir a diferença entre a data em que ela recebe do cliente e paga imposto, tem que ir no banco pegar dinheiro. Esse juro é quase o dobro do que ela gasta com pesquisa", diz.

A produção industrial recuou em dez dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na passagem de dezembro de 2021 para janeiro deste ano.

