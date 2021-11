Inflação alta deve reduzir vendas da Black Friday, diz CNC

Apoie o 247

247 - As vendas Black Friday no Brasil devem cair este ano, diz a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A estimativa é que as vendas movimentem cerca de R$ 3,93 bilhões, maior patamar nominal desde 2010, quando a data entrou no calendário oficial do varejo nacional. Apesar disso, em termos reais - já descontada a inflação - esta movimentação deve ser 6,5% inferior ao volume registrado no ano passado.

"O ritmo atual da inflação anualizada —em +10,67%, segundo o IPCA acumulado nos 12 meses encerrados em outubro— se constitui em um obstáculo à expansão do volume de vendas, mesmo em um contexto de aceleração do consumo digital após a pandemia de Covid-19", disse a CNC, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo.

A Black Friday,que acontece no dia 26 deste mês, é a quinta data mais importante para o varejo, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.

