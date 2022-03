Inflação atinge maior nível em sete anos na Rússia

A inflação anual ultrapassou 9% no país euro-asiático, que está em guerra com a Ucrânia edit

9 Mar (Reuters) - A inflação anual na Rússia acelerou para 9,15% em fevereiro, ante 8,73% em janeiro, a maior em sete anos, mostraram estatísticas oficiais, com os preços subindo ainda mais em um rublo enfraquecido em meio às sanções ocidentais impostas pela invasão russa da Ucrânia .



De acordo com os dados da Rosstat divulgados na quarta-feira, os preços de quase tudo, de pão a gasolina, dispararam, com o custo do açúcar e cereais como o trigo sarraceno - os principais produtos que os russos armazenam - mostrando alguns dos maiores aumentos de 20,6% e 18%, respectivamente.

No entanto, o maior aumento de custo foi em materiais de construção, como papel de parede e ladrilhos de banheiro, com preços subindo 22,5%, indicando um aumento na demanda para concluir projetos de reforma em meio à alta dos custos de produtos importados à medida que o rublo estava caindo.



A inflação anual ao consumidor atingiu 10,42% em 4 de março, disse o Ministério da Economia separadamente na quarta-feira, ante 9,05% em 25 de fevereiro. A inflação semanal subiu para 2,22%, de 0,45% na semana anterior.

O banco central russo elevou sua taxa de juros para 20% de 9,5% em uma medida de emergência na semana passada, introduziu controles de capital e disse a suas empresas focadas na exportação para vender moeda estrangeira enquanto o rublo caía para mínimos recordes.



Na quarta-feira, o parlamento russo disse que estava pronto para apresentar propostas para regular os preços de alimentos, medicamentos e outros bens, com o governo ordenando separadamente a priorização das vendas de grãos a padeiros domésticos para garantir pão para os russos.

Mês a mês, a inflação subiu 1,17% em fevereiro, disse Rosstat. Na semana até 4 de março, o índice de preços ao consumidor subiu 2,22%.

