Inflação chega no pescoço da galinha

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado na última terça-feira (26) registrou alta de 0,6%, o que fez o índice ir à 1,20%, maior variação registrada em um mês de outubro desde 1995.

O aumento constante dos preços dos alimentos, especificamente da carne e do frango, fez com que as pessoas buscassem pelas carnes menos nobres. Porém, mesmo as carnes consideradas de segundo escalação, foram atingidas pela inflação, é o que diz pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Segundo estudo, os cortes dianteiros foram procurados por 34,6% dos consumidores, já os cortes traseiros foram consumidos por 28,8% da população que frequenta supermercados. Segundo a Abras, tal grupo representa 28 milhões de pessoas por dia.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Revista Fórum .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE