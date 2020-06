Inflação da comida explode em meio à pandemia de Covid-19, segundo a OCDE

247 - A inflação anual dos 37 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sofreu uma queda brusca no mês de abril, com a crise do novo coronavírus, mas os preços de alimentos explodiram no mesmo período. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A inflação média registrada em 12 meses da OCDE caiu de 2,3% no mês fevereiro para 0,9% no mês de abril, enquanto o preço dos alimentos teve alta anual de 2,4% em março para 4,2% em abril, sendo o maior desde janeiro de 2012, acrescenta a reportagem.

No Brasil, dados do IBGE mostram que o grupo “alimentos e bebidas” tinha inflação anual acumulada de 5,47% (IPCA-15) até meados do mês de maio. O país não faz parte da OCDE.

