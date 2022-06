Inflação dos EUA supera o que é necessário para sobreviver, diz estudo

Apoie o 247

Xinhua - Nos Estados Unidos, à medida que comida, gás e moradia custam mais do que custaram no mês anterior, sem considerar o ano passado, aqueles sem renda disponível enfrentam um cenário assustador e são forçados a se perguntar até onde um dólar pode esticar se os preços continuarem aumentando e os salários permanecerem o mesmo, informou o cleveland.com na semana passada.



Ohio aumentou seu salário mínimo para 9,30 dólares americanos por hora em 1º de janeiro, acima dos 8,80 dólares, um aumento de 5,6% nos salários, mas esse aumento salarial nem cobre a diferença do IPC (índice de preços ao consumidor) de 7,5% em relação a janeiro 2021 a janeiro de 2022, informou o portal de notícias local com sede em Cleveland, a segunda maior cidade de Ohio.



"Os salários não estão subindo mais rápido na extremidade inferior da distribuição salarial", disse Bill Kosteas, professor de economia da Cleveland State University. "No final do dia, se a inflação estiver em 8,6%, esse aumento salarial de 6% que você recebeu se torna uma redução salarial quando você considera a inflação".



Se a inflação aumentar um pouco, as famílias com salário mínimo podem ter que cortar despesas não necessárias, como viagens e entretenimento. Mas se a inflação estiver alta, eles podem ter que tomar decisões sobre serviços públicos e alimentos, de acordo com o relatório.



"A inflação rápida afeta as comunidades mais pobres da maneira mais rápida e dura", disse o relatório, acrescentando que "a taxa de inflação pessoal de uma pessoa pode ser ainda maior do que a diferença do IPC se ela já for forçada a investir muito do seu dinheiro em combustível para ir ao trabalho e comida para colocar na mesa, que são duas categorias com preços que estão subindo mais rápido".

