Inflação nos alimentos: leite, frutas, feijão e pão ficam mais caros

Metrópoles - A prévia da inflação, que é o aumento geral de preços, mostra a dura realidade que o consumidor brasileiro percebe diariamente na gôndola do supermercado: se alimentar está cada vez mais caro.

Os preços do leite e derivados, das frutas, do feijão e do pão francês foram os que mais subiram em julho. No caso do leite, para o leitor ter dimensão do encarecimento, no ano, a variação acumulada do produto chega a 57,42%.

Veja alimentos que mais subiram, segundo o IPCA-15:

Leite longa vida – 22,27%

Requeijão – 4,74%

Manteiga – 4,25%

Queijo – 3,22%

Frutas – 4,03%

Feijão-carioca – 4,25%

Pão francês – 1,47%

