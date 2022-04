Inflação para março em SP é a maior desde o Plano Real, diz instituto

Apoie o 247

247 - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 1,28% divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nessa segunda-feira (4) registrou o maior valor para março desde o Plano Real, de acordo com a entidade. Segundo a coluna Painel, em março do ano passado, o indicador, que mede as variações dos preços para as famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos, estava em 0,71%. No mesmo mês de 1995, logo após o Brasil mudar de moeda, registrou aumento de 1,92%.

O recorde é resultado da escalada da inflação nos últimos meses, que se concentrou principalmente nos grupos de alimentação e habitação.

De acordo com Guilherme Moreira, economista e coordenador do IPC, "em março, ¾ dos itens avaliados pelo IPC apresentaram aumento". "Isso mostra que o processo inflacionário está disseminado. O índice mensal também reflete o aumento expressivo dos preços das commodities nos mercados internacionais, que já é sentido na ponta do consumo", diz.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, fechou 2021, com 10,06%, bem acima do centro da meta de 3,75% definida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano passado. O teto era 5,25%.

