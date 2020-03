Informais e conta própria precisariam de R$ 250 ao mês para não cair na pobreza

247 - O governo federal precisaria destinar R$ 9,5 bilhões por mês para impedir que 38,3 milhões de trabalhadores informais, incluindo os conta própria sem CNPJ, caiam abaixo da linha de pobreza no período de recolhimento em casa devido à crise do coronavírus. A informação é do jornal Folha de S.Paulo

O valor, diz a reportagem, corresponderia a R$ 250 ao mês para cada um deles, o mínimo para mantê-los acima da pobreza no pior cenário da crise.

Ainda assim, haveria uma queda brutal em seus rendimentos mensais e uma deminiuição acentuada da atividade econômica —esses trabalhadores representam cerca de 40% da força de trabalho do país.