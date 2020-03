Informais que não têm cadastro no governo devem receber o auxílio de R$ 600 por último, diz Onyx

247 - O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, explicou nesta terça-feira (31) a forma como será feita a distribuição do auxílio de renda básica de R$ 600, aprovado nesta segunda pelo Senado.

De acordo com o ministro, trabalhadores informais sem cadastro no governo receberão o auxílio por último. A ordem deve ser:

1º: trabalhadores informais que recebem o Bolsa-Família

2º: informais que estão no cadastro único (banco de dados onde o governo federal tem registrados os nomes das pessoas de baixa renda habilitadas a receberem benefícios sociais)

3º: microempreendedores individuais e contribuintes individuais

4º: informais que não estão em cadastro nenhum

"Acho que é o mais fácil e mais rápido, porque nós temos que fazer duas coisas muito importantes: a primeira, agilidade, porque as pessoas precisam, e a segunda, segurança. Então nessa linha serão primeiro os beneficiários do Bolsa-Família, logo depois os informais do cadastro único, porque nós temos o registro, é de fácil averiguação. Depois os MEIs (microempreendedores individuais) e os contribuintes individuais do INSS, e por fim, os informais, esses que vão precisar de um sistema novo", disse Onyx.

