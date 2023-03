Integrantes do governo têm nova reunião para fechar detalhes da âncora fiscal

Apoie o 247

247 - A equipe governamental do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza na manhã desta terça-feira (21) mais uma reunião para discutir o novo conjunto de regras fiscais, o 'arcabouço' ou 'âncora' fiscal. Durante a reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), marcada para começar às 8h30, serão discutidos os últimos detalhes das normas que irão substituir o teto de gastos. As informações são do site Metrópoles.

Durante a segunda-feira (20), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou-se com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), bem como líderes do Congresso para elaborar a proposta antes de divulgá-la integralmente.

Após as conversas com parlamentares, Haddad disse que faltam “detalhes pontuais” para o anúncio do novo arcabouço. Segundo ele, esses pontos nada têm a ver com a questão fiscal da proposta.

“Tem uma decisão que precisa ser tomada sobre o arcabouço regulatório [relacionado às PPPs] que nada tem a ver com o fiscal, mas que trata de investimentos e que estamos ultimando na Fazenda”, explicou.

Na sexta-feira passada (17), o chefe da Fazenda expôs os detalhes da nova proposta de âncora fiscal ao presidente Lula. A reunião contou com a presença dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão), que também devem estar presentes no encontro desta terça-feira.

