Investidor: colapso do Silicon Valley Bank não é problema sistêmico; improvável que leve a uma crise como a de 2008

Sputnik - O colapso do Silicon Valley Bank, que provavelmente decorreu de uma corrida aos depósitos, não indica um problema bancário sistêmico e é improvável que leve a uma crise semelhante à de 2008, disse Gary Korolev, CEO da Sovereign Wealth Management, em entrevista à Sputnik.

"Essa corrida aos depósitos não deve causar uma crise sistêmica, dado que o Fed agora tem um plano para lidar com corridas de liquidação após a grande crise financeira de 2008", disse Korolev, acrescentando que "as ações do JPM subiram com a notícia, o que significa que pelo menos neste momento o mercado sente que não é um problema bancário sistêmico".

Quando questionado se o colapso do Silicon Valley Bank pode ser o início da crise de 2008, Korolev disse que não vê isso como provável, dado que os reguladores "sempre lutam contra a última guerra, por assim dizer, e têm ferramentas para intervir e impedir qualquer grande crise bancária, o que não fizeram em 2008".

"Essas ferramentas tiveram que ser criadas ao longo do tempo e agora estão sempre em standby", afirmou.

O Silicon Valley Bank faliu na manhã de sexta-feira e foi tomado pelos reguladores.

"A liquidação do banco parece ter resultado de uma corrida aos depósitos por parte de traders de cima, ou seja, vários proeminentes capitalistas de risco do Vale do Silício, incluindo Peter Thiel, aconselharam suas startups a retirarem seu dinheiro do banco", disse Korolev.

SVB era o 18º maior banco dos EUA com US$ 212 bilhões em depósitos, e não havia um problema real de solvência com o banco até que grandes depositantes começassem a retirar dinheiro em massa, apontou o especialista.

"Pelo menos neste ponto, essa corrida parece isolada, apesar dos recentes problemas do Silvergate Bank", disse ele.

SVB é o segundo maior fracasso bancário dos EUA na história, depois do Washington Mutual durante a grande crise depressão, segundo Korolev.

"Isso em si não é tão grande coisa, dado que o Fed está pronto para intervir, mas o que é um grande problema para a economia é o quão integrado este banco estava na vida de muitos fundadores do Vale do Silício em termos de empréstimos, outros serviços financeiros e hipotecas", explicou ele.

Quando perguntado sobre o que se pode esperar que aconteça a seguir, Korolev disse que "houve um aumento na chance de o Fed baixar as taxas mais rapidamente, no entanto, a inflação persistente não está permitindo que eles o façam".

"Uma corrida aos depósitos como esta, é claro, aumenta as chances de o Fed injetar liquidez mais cedo do que o planejado. No entanto, como eu disse anteriormente, esta falência bancária ainda parece isolada, pelo menos para o setor associado à tecnologia do Vale do Silício do sistema bancário (SVB, SI) e não para o setor bancário como um todo", disse o especialista.

"Em vez de uma crise bancária sistêmica como em 2008, isso tem a sensação de um esforço coordenado para derrubar qualquer banco que lide com criptomoedas, ao mesmo tempo em que permite que os maiores peixes do setor bancário, como JPM, se alimentem dos menores, como SVB", acrescentou.

Korolev acredita que os reguladores estão fazendo tudo corretamente nesta situação e provavelmente estavam cientes de que isso iria acontecer.

A presidente do Conselho de Consultores Econômicos dos EUA, Cecilia Rouse, disse a repórteres na sexta-feira que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, estava acompanhando de perto a situação do Silicon Valley Bank após sua falência.

Também na sexta-feira, o Departamento do Tesouro anunciou que Yellen convocou os líderes do Federal Reserve, da Federal Deposit Insurance Corporation e do Office of the Comptroller of the Currency para discutir desenvolvimentos relacionados ao SVB.

Yellen expressou total confiança nos reguladores bancários para tomar medidas apropriadas em resposta à situação, disse o Departamento do Tesouro.

