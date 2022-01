Investimento em publicidade deve crescer 9,2% em 2022, aponta relatório

O mercado publicitário deverá atingir US$ 745 bilhões este ano. Crescimento no Brasil deve ser de 5% edit

247 - O investimento global em publicidade deve crescer 9,2% em 2022, segundo o relatório Dentsu Ad Spend, publicado nesta terça-feira (26). O mercado publicitário deverá atingir US$ 745 bilhões este ano. Um total de US$ 117,2 bilhões acima do nível pré-pandêmico de 2019.

O estudo aponta que o crescimento foi alavancado pelo investimento nos meios digitais. A fatia do online no bolo publicitário global deve alcançar 55,5% do total.

No Brasil, os investimentos em publicidade devem crescer cerca de 5% em 2022.

