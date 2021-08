Investimento estrangeiro direto no Brasil atinge pior patamar dos últimos 12 anos

De acordo com números divulgados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), houve uma queda aproximada de US$ 24 bilhões nos investimentos externos no Brasil em 2020 edit

247 - Os investimentos estrangeiros diretos (IED) no Brasil atingiram o pior patamar dos últimos 12 anos, tendo registrado valores inferiores aos da crise financeira internacional, em 2008. De acordo com números divulgados nessa quinta-feira (05) pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), ligada às Nações Unidas, o aporte de capital estrangeiro diminuiu 35,4% em 2020, primeiro ano da pandemia, em comparação com o ano anterior. Em valores absolutos, a porcentagem representa uma queda aproximada de US$ 24 bilhões nos investimentos externos.

A América Latina recebeu US$ 105,48 bilhões no ano passado, um valor 34,7% menor do registrado em 2019. No âmbito mundial, os valores de IED caíram 35% em 2020, atingindo aproximadamente US$ 1 trilhão, o que representa o valor mais baixo desde 2005. No caso da América Latina e Caribe, a tendência de queda é registrada desde 2013.



De acordo com a Cepal, o contexto internacional sugere que os fluxos mundiais de investimento terão uma lenta recuperação. "Da mesma forma, a busca por ativos em setores estratégicos para a reativação internacional e para os planos públicos de transformação da estrutura produtiva (infraestrutura, saúde, economia digital) indica que grande parte dessas operações teria como destino a Europa, a América do Norte e alguns países da Ásia, aumentando as assimetrias globais", alerta a comissão.

