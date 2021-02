Investimento estrangeiro em janeiro chega a 1,8 bilhão, menor valor desde 2006

Investimento direto no país (IDP) foi de US$ 1,8 bilhão em janeiro, Segundo dados do Banco Central, o volume é 33% inferior aos US$ 2,7 bilhões apontados em janeiro do ano passado e o menor para o período desde 2006 edit

247 - O investimento direto no país (IDP) foi de US$ 1,8 bilhão em janeiro, menor resultado para o mês desde 2006, quando foi registrado o ingresso de US$ 1,5 bilhão no Brasil. Segundo dados do Banco Central (BC), o valor é 33% inferior aos US$ 2,7 bilhões apontados em janeiro do ano passado.

Nos 12 meses encerrados em janeiro deste ano, o IDP chegou a US$ 33,350 bilhões, correspondendo a 2,32% do PIB, em comparação a US$ 34,167 bilhões (2,38% do PIB) no mês anterior e US$ 69,048 bilhões (3,73% do PIB) em janeiro do ano passado.

Ainda segundo o BC, o estoque das reservas internacionais chegou a US$ 355,416 bilhões em janeiro de 2021, uma queda de US$ 204 milhões em comparação ao mesmo pAinda segund

