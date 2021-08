IPCA-15 fica em 0,89% em agosto, maior variação para o mês desde 2002

247 - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo 15 (IPCA-15) de agosto ficou em 0,89%, ficando com 0,17 ponto percentual acima da taxa de julho (0,72). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a instituição, essa é a maior variação para um mês de agosto desde 2002, quando o índice foi de 1%. O índice acumula alta de 5,81% no ano e de 9,3% em 12 meses.

Dos nove grupos pesquisados, oito aumentaram de preços em agosto. O maior impacto (0,31 p.p) e a maior variação (1,97%) aconteceram no ramo da habitação. Dois fatores foram responsáveis pelo aumento do custo no grupo de Habitação: a alta da energia elétrica de 5% e o preço do gás de botijão (3,79%) e do gás encanado (0,73%).

Depois da habitação, o maior impacto veio com os transportes, após variação de 1,11%, próxima do mês anterior, que ficou em 1,07%.

O setor de alimentação e bebidas apresentou variação de 1,02%, ficando acima do registrado em julho: 0,49%.

