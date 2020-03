Itaú monta gabinete de crise para avaliar impacto do escândalo XP

247 - "Sócio da XP, o Banco Itaú convocou advogados e gestores para um comitê de crise, que está em contato virtual permanente, para analisar possíveis desdobramentos da crise da XP na imagem do Itaú", informa o jornalista Luis Nassif, no site GGN. Confira vídeo da TV 247 e saiba mais sobre o caso:

247 – Uma das maiores empresas de advocacia dos Estados Unidos, a Block & Leviton, já está recrutando fundos e investidores que foram prejudicados pela venda de ações da corretora brasileira XP nos Estados Unidos. O motivo: na sexta-feira, 6, foi revelado que a empresa, que é fruto de uma sociedade entre o empresário Guilherme Benchimol e o Itaú, cometeu fraude contábil e enganou os acionistas, o que fez com que as ações despencassem no dia de ontem.

A empresa também se envolveu numa polêmica recente, ao afastar de seus quadros a economista Zeina Latif, que pretendia criticar em seus relatórios a ausência de crescimento econômico no Brasil, com as políticas de Paulo Guedes – o que desagradou os principais sócios da empresa. Confira vídeo da TV 247 e leia o comunicado do escritório de advocacia.