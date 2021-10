Itaú Unibanco projeta que economia crescerá apenas 0,5% em 2022

O economista-chefe do banco, Mario Mesquita, destacou, em relatório aos clientes, que o processo de desaceleração da atividade será forte no próximo ano, pois a produção industrial e as vendas no varejo surpreenderam negativamente em agosto edit

247 - O Itaú Unibanco estimou que a economia brasileira crescerá apenas 0,5% em 2022, informou o portal O Antagonista. O economista-chefe do banco, Mario Mesquita, destacou, em relatório aos clientes, que o processo de desaceleração da atividade será forte no próximo ano, pois a produção industrial e as vendas no varejo surpreenderam negativamente em agosto.

“A demanda por bens industriais (de acordo com a pesquisa da FGV) segue acima do nível da produção industrial, mas mostrou sinais de desaceleração na margem. Nas vendas no varejo, a queda nos segmentos sensíveis à renda foi mais acentuada que o recuo nos segmentos sensíveis ao crédito. Isso aponta para efeitos negativos da inflação sobre a renda real. À frente, acreditamos que os segmentos sensíveis a crédito devam recuar em meio à alta de juros e à desaceleração do crédito”, afirmou.

Segundo Mesquita, o PIB do terceiro trimestre de 2021 terá alta de 0,4%, e revisou de 5,3% para 5% a projeção de crescimento da economia ao longo do ano.

“Continuamos projetando desaceleração do crescimento do PIB de 0,5% em 2022. As elevações das taxas de juros ainda devem impactar o crédito e o setor de bens. A desaceleração da economia global com queda de preço de algumas commodities e o fim do impulso da reabertura de serviços são fatores adicionais para a desaceleração esperada. O primeiro trimestre de 2022 deverá ser beneficiado pelo crescimento esperado da safra agrícola (principalmente milho e soja), mas projetamos queda modesta do PIB nos trimestres subsequentes”, afirmou.

