J&F vai pagar R$ 543 milhões à JBS por prejuízos provocados pelas delações de Joesley e Wesley Batista

247 - A J&F Investimentos, grupo controlador da JBS, pagará R$ 543 milhões à subsidiária em decorrência dos prejuízos causados na esteira das delações premiadas dos irmãos Joesley e Wesley Batista no âmbito da Operação Lava Jato, diz a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, R$ 50 milhões serão pagos a título de indenização por danos morais, “o maior valor já pago em uma causa individual no país''.

O acordo foi celebrado na segunda-feira (19) por meio de um tribunal arbitral após um ano de disputa junto à Câmara de Arbitragem do Mercado de São Paulo.

“Com o pagamento da indenização de R$ 543.164.722,88 em favor da JBS, ambas as partes concordam em não propor mais nenhuma medida judicial, arbitral ou extrajudicial uma contra a outra por danos causados com as delações", destaca a reportagem.

