Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, descarta resgate do Silicon Valley Bank pelo governo

Infomoney - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou neste domingo (12) que o governo americano não deve realizar um resgate do Silicon Valley Bank (SVB), fechado e colocado em concordata pelos reguladores da Califórnia na sexta-feira (10).

Isso ocorreu depois que uma tentativa de venda de ações da empresa falhou e startups começaram a resgatar seus recursos depositados na instituição por insistência de empresas de capital de risco.

Em entrevista ao programa Face the Nation, da rede CBS, Yellen lembrou que investidores e proprietários de grandes bancos sistêmicos foram resgatados na crise financeira global de 2008, mas essa não é uma alternativa dessa vez.

“As reformas implementadas [desde a crise de 2008] significam que não faremos isso novamente. Mas estamos preocupados com os depositantes e estamos focados em tentar atender às suas necessidades”, disse.

Yellen afirmou que vem trabalhando ao longo do fim de semana com os reguladores bancários para criar políticas “apropriadas” para lidar com a situação e enfatizou que o sistema bancário americano “seguro e bem capitalizado e resiliente”.

“No rescaldo da crise financeira de 2008, controles foram implementados para melhor supervisão de capital e liquidez, foram testados durante os primeiros dias da pandemia e provaram sua resiliência. Então, os americanos podem ter confiança na segurança e solidez de nosso sistema bancário”, afirmou.

A secretária se recusou a comentar detalhes da situação do SVB. Questionada sobre a possibilidade de um acordo ou solução antes da abertura dos mercados, entre hoje e segunda-feira (13), Yellen apenas disse que as autoridades estão “trabalhando para resolver a situação em tempo hábil”.

“Queremos garantir que os problemas que existem em um banco não criem contágio para outros que são sólidos. E o objetivo sempre é a supervisão e a regulamentação é garantir que o contágio não ocorra”, afirmou.

Segundo Yellen, a melhor saída para resolver a situação do SVB deverá ser definida pela Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), entidade com atuação semelhante à do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) brasileiro nomeada como novo administrador do banco. “Tenho certeza de que estão considerando uma ampla gama de opções disponíveis. Isso incluiria aquisições”.

