Janones: só com Lula, auxílio emergencial continuará em 2023

Deputado federal lembra que a lei orçamentária prova que Bolsonaro quer acabar com o auxílio de R$ 600 em dezembro

O deputado federal André Janones (Avante-MG) voltou a alertar, nesta terça-feira (16), que Jair Bolsonaro planeja acabar com o auxílio emergencial em dezembro. E ressaltou que a única forma de garantir que a ajuda de R$ 600 continue é elegendo Lula.

“Bolsonaro acaba com o auxílio emergencial em dezembro. Ponto. Isso é indiscutível. Temos a lei para provar isso”, disse Janones ao Jornal PT Brasil, citando a previsão do orçamento que o próprio Bolsonaro enviou ao Congresso.

“Na previsão orçamentária do ano que vem, não tem previsão de pagamento de auxílio emergencial. Então, se Bolsonaro vencer as eleições, a partir de 1º de janeiro de 2023, não existe mais auxílio emergencial no Brasil. Isso é fato indiscutível.”

Janones, um dos parlamentares que mais brigaram pelo auxílio de R$ 600, acrescentou que apenas Lula pode garantir a continuidade. “Também é fato indiscutível que o presidente Lula, que é sinônimo de combate à fome, foi quem assumiu o compromisso com o povo brasileiro de continuar o auxílio emergencial de forma permanente”, completou.

"Eu e Lula não divulgamos fake news"

Janones, que desistiu de uma candidatura a presidente para apoiar Lula, também respondeu os bolsonaristas que, desinformados, acusaram ele e Lula de divulgar fake news na live que fizeram juntos no último sábado (13) para denunciar Bolsonaro.

“Como o Bolsonaro e os deputados bolsonaristas nem sabem o que é auxílio emergencial, estão dizendo que o Lula e o Janones divulgaram fake news. Não é fake news. Preciso explicar para eles que auxílio emergencial não é o mesmo que Auxílio Brasil”, disse.

O Auxílio Brasil, lembrou, continuará graças a deputados da oposição como ele, que apresentou uma emenda para transformar o programa em permanente.

“O emergencial é a diferença dos R$ 400 para os R$ 600, esse extra, que está lá na PEC que instituiu o estado de emergência. A verdade é que Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial. Em janeiro, não tem mais. E Lula vai continuar com o auxílio se eleito presidente da República. E, se Deus quiser, será”, concluiu.

Redação PT

Veja a íntegra da entrevista com Janones no site do PT.

