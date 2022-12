Jaques Wagner diz concordar com sugestão de reduzir expansão do teto de gastos na PEC em R$ 30 bilhões

Senador garantiu que "está acordado" reduzir R$ 30 bilhões dos R$ 175 bi de expansão do teto de gastos previstos para 2023 e 2024 no parecer do relator, Alexandre Silveira edit

BRASÍLIA (Reuters) - O senador Jaques Wagner (PT-BA), disse que, após conversa com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, concordou com a proposta de alguns integrantes da CCJ do Senado de reduzir a expansão do teto de gastos na PEC da transição em 30 bilhões de reais.

Segundo duas fontes, sugerida por senadores que, reunidos na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, acenaram com a possibilidade de facilitar um acordo para a votação da Proposta de Emenda à Constituição.

O senador garantiu que "está acordado" reduzir os 30 bilhões de reais dos 175 bilhões de reais de expansão do teto de gastos previstos para 2023 e 2024 no parecer do relator, Alexandre Silveira (PSD-MG).

De acordo com Wagner, também está certo que o novo governo enviará um novo arcabouço fiscal nos seis primeiros meses do ano que vem.

A única pendência que persiste, explicou o petista, diz respeito ao prazo em que essa expansão terá validade, se por dois anos, como deseja o governo eleito, ou por apenas um ano.

