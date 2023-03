Jean Paul Prates: perfuração vai definir destino da área de Pitu no RN

Investimentos na exploração da Margem Equatorial, que se estende do Rio Grande do Norte ao extremo norte do litoral nacional, estão previstos em cerca de US$ 3 bilhões edit

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, informou que é preciso delimitar a área para iniciar a perfuração de Pitu, na Bacia Potiguar (RN). A área em questão, descoberta em 2013, fica a cerca de 60 quilômetros (km) da costa de Areia Branca, na região da Costa Branca potiguar, próxima à divisa com o estado do Ceará. De acordo com a estatal, a perfuração do poço alcançou uma profundidade final de 4.200 metros. Os investimentos na exploração da Margem Equatorial, que abrange as bacias do Norte e Nordeste da costa brasileira e que se estende do Rio Grande do Norte ao extremo norte do litoral nacional, estão previstos em cerca de US$ 3 bilhões, o equivalente a R$ 15,6 bilhões.

"A campanha de perfurações exploratórias na Bacia Potiguar é fundamental para investigar se temos uma jazida de petróleo a ser produzida comercialmente. A concessão BM-POT-17 está localizada em águas profundas da Bacia Potiguar, no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte, e inserida na Margem Equatorial, a qual se estende pelo litoral brasileiro entre os estados do Rio Grande do Norte e o Amapá. A Petrobras prevê investimentos de cerca de US$ 3 bilhões na Margem Equatorial como um todo, nos próximos 5 anos", disse.

Em entrevista ao Agora RN, o presidente da Associação Profissional dos Geólogos do Rio Grande do Norte (Agern), Orildo Lima e Silva, a região ainda não pode ser classificada como campo por conta de algumas etapas do processo de classificação não terem sido totalmente concluídas.

"Esse [Pitú] foi chamado o poço número um que descobriu a área e confirmou uma existência de óleo com determinada espessura. Que confirmada, seria economicamente viável. Depois, foi perfurado um segundo poço que diminuiu a espessura da potencial jazida. Esfriou um pouco a área. Nessa época já tinha se descoberto o pré-sal, a Petrobras iniciou os investimentos para o pré-sal e Pitu ficou um pouco no banho-maria, vamos dizer assim", afirmou.

