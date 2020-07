Jeff Bezos, da Amazon, bate o próprio recorde de pessoa mais rica do mundo: US$ 171,6 bilhões

Revista Fórum - O empresário Jeff Bezos, de 56 anos, fundador da Amazon, alcançou nesta semana uma fortuna de US$ 171,6 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Com isto, Bezos ultrapassa o próprio recorde de US$ 167,7 bilhões, a maior fortuna do mundo, medido em setembro de 2018.

De acordo com a cotação do dólar desta quarta-feira (1), Bezos tem o equivalente a R$ 912,4 bilhões. O novo recorde é resultado de uma valorização de 4,4% das ações da empresa na quarta, que impulsionou a quantia detida pelo empresário.

Comparada ao de PIB de 2019 de alguns países, Bezos estaria entre os 60 mais ricos, segundo dados do Banco Mundial, à frente de Hungria, Ucrânia, Croácia, Equador, Marrocos, Angola e República Dominicana. A fortuna dele representa 0,83% do PIB dos EUA.

Veja abaixo a lista dos 10 maiores bilionários e seus ramos de atuação.

Jeff Bezos: US$ 172 bilhões – Amazon (Tecnologia/Varejo) Bill Gates: US$ 114 bilhões – Microsoft (Tecnologia) Mark Zuckerberg: US$ 90,2 bilhões – Facebook (Tecnologia) Bernard Arnault: US$ 87,7 bilhões – LVMH (Consumo) Steve Ballmer: US$ 73,7 bilhões – Microsoft (Tecnologia) Warren Buffett: US$ 70,2 bilhões – Berkshire Hathaway (Vários setores) Larry Page: US$ 68.7 bilhões – Google (Tecnologia) Sergey Brin: US$ 66.5B bilhões – Google (Tecnologia) Mukesh Ambani: US$ 64.4B bilhões – Reliance Industries (Energia) Francoise Bettencourt Meyers: US$ 64 bilhões – L’Oréal (Consumo)

