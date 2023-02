José Guimarães: 'proposta de reforma tributária deve ser encaminhada ao Congresso até abril'

De acordo com o líder do governo na Câmara dos Deputados, a ideia é que sugestão a ser apresentada pelo governo tome como base as duas PECs sobre o tema que tramitam no Congresso edit

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta quinta-feira (2) que o Executivo deve encaminhar uma proposta de reforma tributária até abril.

De acordo com o líder, a ideia é que sugestão a ser apresentada pelo governo tome como base as duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema que já tramitam no Congresso.

"Já vai ter as primeiras conversas no início da semana com o ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad, para a gente buscar a curto prazo, no máximo até abril, como o ministro quer, nós apresentarmos, o governo apresentar uma boa e consistente proposta de reforma tributária a partir das duas PECs que estão tramitando", disse Guimarães a jornalistas.

O deputado relatou ainda que um dos focos do governo, no momento, é consolidar sua base de apoio no Parlamento, motivo pelo qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser o anfitrião de café da manhã, na próxima quarta-feira, com lideranças e presidentes de partidos que o apoiam.

