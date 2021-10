José Paulo Kupfer: nota de Roberto Campos Neto é um acinte

Jornalista econômico mais experiente do Brasil rechaça a nota em que o presidente do Banco Central diz ser normal se orientar com o banqueiro André Esteves sobre a taxa de juros no Brasil edit

247 - O jornalista econômico José Paulo Kupfer criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que nesta segunda-feira (25) confirmou que fez consulta ao banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, sobre a taxa de juros. A revelação foi feita por Esteves em conferência com investidores que vazou e foi obtida com exclusividade pelo 247. Em nota, o presidente do BC disse que é "prática de bancos centrais".

Ao compartilhar notícia sobre o assunto, o jornalista José Paulo Kupfer classificou a posição como um "acinte". "A coisa só piora. A nota de Campos Neto é um acinte. Sim, BCs consultam o mercado. Mas em reuniões dentro de regras conhecidas e públicas. O BC brasileiro observa essa prática, faz reuniões periódicas com o mercado. Mas não um a um, sem constar da agenda pública do presidente", escreveu Kupfer.

No áudio vazado, Esteves diz que Campos Neto o procurou para saber qual deveria ser o piso ("lower bound") da taxa de juros no Brasil. “Eu achei que a gente meio que… caiu demais os juros na pandemia, para esses 2%. Eu me lembro que… tem um conceito que chama lower bound, alguns aqui já devem ter ouvido falar, que é qual a taxa de juros mínima. E eu me lembro que o juros tava assim em uns 3,5% e o Roberto me ligou para perguntar: ‘pô, André, o que você está achando disso, onde você acha que está o lower bound?’. Eu falei assim: ‘olha, Roberto, eu não sei onde que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. A gente… acho que em algum momento a gente se achou inglês demais e levamos esse juros para 2%, o que eu acho que é um pouquinho fora de apreço. Acho que a gente não comporta ainda esse juros”, declarou o banqueiro no áudio.

