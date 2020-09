JPMorgan pagará multa de US$ 920 milhões por manipulação de mercado

247 - O banco JPMorgan Chase, dos Estados Unidos, concordou em pagar a multa de US$ 920 milhões por ter manipulado os preços nos mercados de metais e títulos do Tesouro. É um valor recorde para uma multa nesses casos, informaram fontes oficiais, de acordo com a agência AFP.

Após o acordo, o banco agora pode resolver as queixas apresentadas pelo Departamento de Justiça, pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC, ou Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, em português) e pela Securities and Exchange Commission (SEC, ou Comissão de Segurança e Câmbio, em português).