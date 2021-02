JPMorgan piora estimativa e passa a ver queda de 5% do PIB do Brasil no primeiro trimestre

Segundo o JPMorgan, o PIB cairá 5% entre janeiro e março, na comparação com o intervalo de outubro a dezembro, com ajuste sazonal edit

247 - O JPMorgan rebaixou nesta terça-feira (2) a sua previsão para o desempenho da economia brasileira neste primeiro trimestre. Segundo a instituição, o Produto Interno Bruto (PIB) cairá 5% entre janeiro e março, na comparação com o intervalo de outubro a dezembro, com ajuste sazonal.

"De fato, embora o setor industrial pareça seguir sólido no curto prazo, a queda contínua na confiança do consumidor reforça a tese de um crescimento negativo do PIB no primeiro trimestre", disseram Cassiana Fernandez e Vinicius Moreira em nota, de acordo com relatos publicados pela Forbes.

Para 2021 foi mantida em expansão de 2,6%, abaixo da taxa de 3,5% da mais recente pesquisa Focus do Banco Central.

