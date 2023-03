JPMorgan vê pouca chance de ações no Brasil subirem sem juros mais baixos

Apoie o 247

Reuters - Estrategistas do JPMorgan veem pouca possibilidade do mercado brasileiro de ações engatar uma tendência de alta na ausência de juros mais baixos, ou pelo menos expectativa de exista caminho para isso, conforme relatório a clientes nesta segunda-feira.

Emy Shayo e equipe afirmam que há algum tempo vinham pensando que o cenário provável era de que a bolsa vivia o pico do pessimismo, mas que os preços mostraram que o cenário sempre pode piorar.

Na semana passada, o Ibovespa fechou abaixo dos 100 mil pontos pela primeira vez desde meados de 2022, enquanto o EWZ - referência global para as ações brasileiras - tocou mínimas desde os primeiros meses de 2020, no auge da pandemia de Covid no Brasil.

A equipe do JPMorgan manteve a recomendação "overweight" para as ações no Brasil, acrescentando que tende a ver "o copo meio cheio", mas reconheceu que tem sido "muito doloroso". "Estruturalmente falando, existem vários elementos que não necessariamente defendem uma postura otimista sobre o Brasil."

Para os estrategistas, tecnicamente, o mercado parece pronto para uma alta, mas eles ponderam que esse foi o caso na semana passada e na anterior. Eles avaliam que o pacote fiscal é a grande informação pendente, e o movimento das taxas de juros é o que parece interessante, capaz de levantar o mercado.

Na última quarta-feira, o Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano e esfriou expectativas de um corte em breve ao reforçar que "irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que mostrou deterioração adicional".

