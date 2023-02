Juiz autoriza empréstimo de R$ 1 bilhão às Americanas

Apoie o 247

Do Conjur – O juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, autorizou o trio de acionistas bilionários das Lojas Americanas — Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles — a emprestar R$ 1 bilhão para a empresa, que assim terá como garantir capital de giro.

De acordo com a decisão, o empréstimo servirá para o custeio de despesas "imprescindíveis à execução das atividades" da varejista. As informações são da Folha de S.Paulo.

Após a descoberta de "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões, as Americanas tiveram a recuperação judicial autorizada pela Justiça do Rio de Janeiro. A dívida da varejista é de cerca de R$ 48 bilhões.

Ainda de acordo com a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, os administradores judiciais da empresa — Preserva-Ação Administração Judicial e Escritório de Advocacia Zveiter — concordaram com a autorização do empréstimo. Segundo eles, o aporte garantirá "dinheiro novo" para o processo de recuperação judicial.

Suspeita de fraude

O juiz Estefan também determinou apuração sobre a suspeita de fraude que pode ter levado às "inconsistências contábeis" reveladas pelas Americanas. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O objetivo, segundo o magistrado, é investigar questões levantadas por credores de grande porte, que suspeitam de ocorrência de fraude e má-fé por parte de administradores, gestores e controladores do grupo. Conforme a decisão, esse trabalho deve ser executado pela empresa de auditoria Moore Brasil.

