Juiz homologa recuperação judicial da Americanas

247 - O juiz Paulo Assed, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, homologou nesta segunda-feira (26) o plano de recuperação judicial da Americanas, que havia sido aprovado em dezembro numa Assembleia Geral de Credores (AGC), com o apoio de mais de 90% dos votantes, diz o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

A empresa, representada pelo escritório Salomão Advogados, entrou com um pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023, mas os prazos, direitos e deveres da recuperação judicial só começam a valer a partir de agora. A dívida da Americanas que será reestruturada é de R$ 50 bilhões. A Americanas pediu recuperação judicial no ano passado depois de descobrir mais de R$ 20 bilhões em inconsistências contábeis.

Nesta segunda-feira, a varejista divulgou seus resultados para os primeiros nove meses de 2023 após vários atrasos. O prejuízo líquido no período chegou a R$ 4,61 bilhões.

