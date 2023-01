Juro do cartão de crédito chega a 428% ao ano

De acordo com o Banco Central, houve um crescimento de 61,9 pontos percentuais do juro do cartão de crédito rotativo em 2022 edit

247 - O crescimento do juro do cartão de crédito rotativo foi de 61,9 pontos percentuais em 2022. A taxa terminou o ano passado no maior patamar desde agosto de 2017 (428% ao ano). A série histórica do BC começa em março de 2011. Pode acionar o crédito rotativo do cartão de crédito quem não consegue pagar o valor total da fatura na data do vencimento, mas não quer ficar inadimplente. As informações foram divulgadas pelo Banco Central (BC).

A taxa média de juros cobrada pelos em bancos operações com pessoas físicas e com empresas aumentou 8,2 pontos percentuais no ano de 2022 e chegou a 42% ao ano em dezembro.

De acordo com o BC, a taxa média de juros cobrada nas operações com empresas passou de 19,7% ao ano, em dezembro de 2021, para 23,1% ao ano no fim do ano passado, alta de 3,4 pontos percentuais.

Nas operações com pessoas físicas, os juros subiram de 45% ao ano, em dezembro de 2021, para 55,8% ao ano em igual período de 2022, aumento de 10,8 pontos percentuais.

