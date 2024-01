Justiça dos Estados Unidos aceita recuperação judicial da Gol

Apoie o 247

247 – A empresa Gol solicitou recuperação judicial nos Estados Unidos, utilizando o processo conhecido como chapter 11. A decisão foi aprovada pela justiça de Nova York nesta sexta-feira, concedendo à Gol proteção contra a execução de credores, segundo reportagem do Valor. O juiz responsável pela decisão, Martin Glenn, concedeu essa medida após a empresa relatar dívidas superiores a US$ 8,3 bilhões, o que equivale a mais de R$ 40 bilhões até o final de 2023. A medida visa proporcionar à Gol um processo de recuperação judicial mais ágil nos Estados Unidos, além de garantir maior proteção em relação à retomada das aeronaves pelos arrendadores.

A Gol enfrentou dificuldades financeiras significativas, levando-a a buscar o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, uma medida tomada por outras empresas do setor, como a Latam e Avianca. A decisão da justiça de Nova York oferece à Gol uma estratégia para lidar com suas dívidas e se proteger da pressão dos credores. Essa ação é vista como uma tentativa de reorganização para enfrentar os desafios econômicos enfrentados pela empresa.

O pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos representa uma abordagem estratégica para a Gol, permitindo-lhe lidar com suas obrigações financeiras de forma mais eficiente. A decisão da justiça de Nova York representa um passo significativo para a empresa, que busca estabilizar suas operações e garantir sua continuidade no mercado aéreo.

