Justiça manda Fogo de Chão recontratar 112 demitidos no Rio

A rede de churrascaria demitiu em abril centenas de trabalhadores em diferentes unidades no Brasil, pagando apenas parte das verbas rescisórias aos demitidos do Rio de Janeiro

247 - O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região determinou que a rede de churrascarias Fogo de Chão recontrate os 112 funcionários demitidos pela empresa no Rio de Janeiro em meio à pandemia de Covid-19. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a empresa dispensou centenas de funcionários em unidades localizadas em diferentes estados do país, pagando apenas parte das verbas rescisórias aos demitidos do Rio de Janeiro. A rede de churrascaria afirmou que o governo do estado deveria pagar o valor devido.

"A reclamada deverá comprovar a comunicação do restabelecimento do contrato aos empregados em 48 horas a partir da publicação desta decisão, por meio eletrônico (e-mail, Whatsapp ou mensagem de texto), sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de atraso, por empregado", afirma decisão assinada pela juíza Ana Larissa Lopes Caraciki nesta terça (16).

