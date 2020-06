Justiça suspende cobrança de parcelas do Minha Casa Minha Vida em São Paulo

Justiça Federal determinou a suspensão da cobrança das parcelas mensais feitas aos inscritos na faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida por um período de três meses em todo o Estado edit

247 - Uma decisão da Justiça Federal suspendeu a cobrança das parcelas mensais feitas aos beneficiários da faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida por um período de três meses em todo o estado de São Paulo. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A decisão judicial foi motivada por uma ação movida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). A faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida é destinada a famílias com renda mensal de até 1,8 mil. O financiamento é de até 120 meses com prestações que vão de R$ 80 a R$ 270, dependendo da renda bruta familiar.

