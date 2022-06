Justiça suspende processo de venda do Polo Bahia Terra da Petrobrás

O desinvestimento do campos de produção terrestres na Bahia estava em fase de negociações contratuais com o consórcio de empresas Petrorecôncavo e Eneva edit

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras disse nesta sexta-feira que foi intimada por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que determina a paralisação do processo de venda do Polo Bahia Terra, conforme comunicado.

O desinvestimento do campos de produção terrestres na Bahia estava em fase de negociações contratuais com o consórcio de empresas Petrorecôncavo e Eneva.

A Petrobras informou que adotará todas as medidas jurídicas cabíveis “em prol dos seus interesses e de seus investidores”.

Também reforçou a aderência do processo competitivo do Polo Bahia Terra às suas normas internas e disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

