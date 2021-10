Kelli Mafort, do MST: "o agronegócio é que produz a fome"

De acordo com a integrante da Coordenação Nacional do MST, a fome é também uma escolha política de Bolsonaro, que desmantelou mecanismos que asseguravam a segurança alimentar brasileira. "A fome é uma escolha, um projeto de Bolsonaro". Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Integrante da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra (MST), Kelli Mafort disse à TV 247 que "o agronegócio é que produz a fome".

"O agronegócio não produz comida. Quem produz comida é a agricultura familiar. Só que o agronegócio controla a indústria de alimentos, então por meio da indústria e do comércio o agronegócio controla a questão do preço dos alimentos. Durante a pandemia a gente viu grandes conglomerados que não produzem um pé de comida, de nada, mas que controlam a indústria, pegando essa alimentação e, com a desvalorização cambial brasileira, colocando essa comida para fora. O agronegócio prefere receber em dólar, e nos deixa aqui com uma inflação de alimentos galopante. E aí os preços explodem e a população não consegue alcançar. Então não é exagero dizer que o agronegócio produz a fome, porque ele especula em cima de algo que não deveria ser mercadoria, que é a alimentação", explicou Kelli.

De acordo com a ativista do MST, a fome é também uma escolha política do governo Jair Bolsonaro, que desmantelou diversos mecanismos que asseguravam a segurança alimentar brasileira. "O Bolsonaro é cheio de falar né, e o Guedes também, 'o mundo todo vai mal, não adianta a gente reclamar'. Não é verdade, existem escolhas políticas. A fome é uma escolha, um projeto de Bolsonaro".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE