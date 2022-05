Kupfer: inflação dobrou desde que Guedes disse ouvir agradecimentos no supermercado

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista econômico José Paulo Kupfer afirmou nesta terça-feira (24), que a inflação dobrou no País desde que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que entra no supermercado e 'as pessoas o agradecem'.

“A declaração soou espantosa não apenas porque os preços estavam, justamente naquele momento, começando uma escalada de altas. Também surpreendeu porque ninguém jamais tinha visto Guedes em algum supermercado, pelo menos desde que o economista assumiu o ministério”, escreve o jornalista.

Kupfer lembrou que de lá para cá, mês a mês, manteve-se em dois dígitos, no acumulado em 12 meses, tendo ultrapassado 12% em abril último. O IPCA-15 de maio, divulgado nesta terça-feira (24), ainda mostra pressão altista. Recuou bem em relação a abril, mas ainda subiu 0,59% no mês, maior alta para o mês desde 2016, avançando a 12,2%. Os preços dos alimentos, aqueles que assustam as pessoas no supermercado, continuaram puxando a alta mensal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra escalada, lembra ele, a da taxa básica de juros (taxa Selic), em reação à alta da inflação. Em março de 2021, a Selic deu o primeiro salto depois de estacionar desde agosto de 2020 em 2% ao ano, o menor nível desde a adoção do sistema de metas de inflação, em mais de 20 anos. Subiu para 2,75% e não parou mais de escalar, chegando, em maio de 2022, a 12,75%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Um ano depois, se Guedes fosse hoje a algum supermercado, talvez achasse, como diz a anedota da internet, estar em alguma igreja ou templo. Lá dentro, olhando os preços nas nuvens dos produtos expostos, só se ouve gente exclamando 'minha Nossa!', 'Deus me livre!', 'Ai, meu Deus!'", finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE