Lara Resende: liberalismo primitivo de Guedes não leva a crescimento

247 - O economista André Lara Rezende diz não ver surpresa no crescimento de apenas 1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019. “A atual política econômica baseia-se num liberalismo primitivo, o ‘laissez-faire’ de Milton Friedman dos anos 1960/70”, afirma ele em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

O estudioso afirma ser um erro acreditar que basta retirar o Estado da economia para ter mais confiança de investidores e retomar o crescimento econômico. “Não há recuperação possível nessas condições”, continua.

“O tema do coronavírus ressalta a imperiosa necessidade de aprovar verbas emergenciais para a saúde. Cortar num momento como esse, ‘para compensar as perdas de receitas do petróleo’ [como foi aventado], beira o surto psicótico”, acrescenta.