Latam, Gol e Azul retomam voos internacionais no Brasil

Companhias aéreas começam a retomar voos para países onde os brasileiros já podem entrar. Recuperação do setor só deve acontecer a partir do fim de 2023 edit

247 - As companhias aéreas Gol, Latam e Azul planejam retomar rotas ao exterior ou aumentar a frequência das que já voltaram a funcionar. As companhias estrangeiras também começam a retomar voos no país, informa o Poder360 .

A volta ainda é tímida e impactada pela imagem do Brasil no exterior em relação ao gerenciamento da pandemia pelo governo Bolsonaro. A previsão de entidades do setor aéreo é de que a recuperação de um dos setores mais impactados pela pandemia de Covid-19 ocorra somente a partir do final de 2023.

A Gol é a única companhia que ainda não retomou voos internacionais e anunciou a retomada apenas em novembro. O voo Guarulhos-Montevidéu, no Uruguai, recomeça em 3 de novembro. As rotas para Cancún (México) e Punta Cana (República Dominicana) voltam mais adiante.

A Latam tem a maior quantidade de voos internacionais entre as empresas com sede no Brasil e mais de 50% de suas receitas são dessas operações, segundo a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas).

A companhia está com rotas para seis destinos abertos a brasileiros totalmente imunizados contra a Covid-19: Madri, Paris, Frankfurt, Montevidéu, Cidade do México, Cancún e Bogotá.

Além disso, anunciou três voos diretos por semana na rota São Paulo-Barcelona, na Espanha, para a partir de novembro. A frequência de viagens para Madri e Paris aumentará de três para quatro voos semanais, em outubro.

A empresa também tem voos para cidades e países que ainda não recebem brasileiros, como Santiago, Lisboa, Assunção, Miami, Nova York e Buenos Aires. Estão autorizados a viajar para estes países nacionais ou pessoas neles residentes, pessoal diplomático, casos específicos de urgência, estudo ou tratamento médico, e determinadas categorias profissionais.

Já a Azul opera dois voos internacionais, para Fort Lauderdale, na Flórida, e para Lisboa. Para os Estados Unidos, há um voo por dia, e só residentes podem embarcar. Para a capital portuguesa, são cinco voos semanais. Segundo a companhia, há expectativa de retomar os voos para Orlando ainda em 2021.

