Latam pede recuperação judicial nos Estados Unidos

O Grupo Latam Airlines pediu recuperação judicial nos Estados Unidos nesta terça-feira por causa da crise do novo coronavírus. A empresa alega que pretende "garantir sustentabilidade no longo prazo"

247 - O Grupo Latam Airlines pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, alegando dificuldades por causa da crise do coronavírus e prometendo que vai assegurar a sustentabilidade no longo prazo". Segundo nota divulgada pela empresa, "Argentina, Brasil e Paraguai não estão incluídas no processo de reorganização pelo Capítulo11. A entidade da LATAM no Brasil está em discussão com o governo brasileiro sobre próximos passos e suporte financeiro às operações brasileiras". O Capítulo 11 faz parte da lei de falências dos EUA e permite um prazo para que as empresas se reorganizem financeiramente.

O CEO da Latam, Roberto Alvo, afirmou que "a Latam entrou na pandemia de covid-19 como um grupo de companhias aéreas saudável e lucrativo, mas circunstâncias excepcionais resultaram em um colapso na demanda global que não apenas levou a aviação a praticamente uma paralisação, mas também mudou o setor para o futuro próximo", informa o UOL.

