Lava Jato resultou no enfraquecimento da Petrobras e da economia como um todo, afirma Gisele Ricobom

247 - A jurista Gisele Ricobom, integrante do Grupo Prerrogativas (Prerrô) e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), em entrevista ao Estação Sabiá, na TV 247, disse que a Operação Lava Jato interrompeu o processo de aprofundamento da democratização do Brasil e fez a economia brasileira desmoronar.

"Estávamos no aprofundamento da democratização, mas isso foi interrompido. [...] Tudo isso resultou no enfraquecimento da Petrobras, mas também no enfraquecimento da economia como um todo. [...] Mais uma vez, entregamos o patrimônio nacional, esses operadores brasileiros entregaram, que são fruto de uma elite que se encontra no discurso do antipetismo, do ódio de classe, para tentar deter a popularidade de um governo que estava tentando minimizar as desigualdades sociais. Mas a guerra não está ganha. Batalhas foram ganhas. O processo é permanente", afirmou.

Gisele participou da entrevista para comentar o lançamento de “O Livro das Parcialidades”, o segundo de uma trilogia sobre os abusos e ilegalidades da Lava Jato.

