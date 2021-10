Leilão do 5G deve ter 15 empresas que disputarão em duas frentes

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu 15 propostas de empresas interessadas em arrematar frequências no leilão do 5G. O certame terá dois tipos de disputa. De um lado, estarão as grandes operadoras - Claro, Vivo e Tim. De outro, estarão fundos de investimento, como o Pátria (Winity II Telecom), empresas e provedores regionais de internet edit

247 - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu 15 propostas de empresas interessadas em arrematar frequências no leilão do 5G, marcado para o começo de novembro. A Anatel vai avaliar nos próximos dias as empresas, as garantias e as propostas apresentadas. No leilão, serão vendidas licenças nas faixas de 700 MHz (megahertz); 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. As licenças têm valor de R$ 45,7 bilhões e os compromissos atrelados a elas exigirão investimentos de cerca de R$ 37 bilhões - valor que será abatido das licenças.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o certame terá dois tipos de disputa. De um lado, estarão as grandes operadoras - Claro, Vivo e Tim - que farão lances pelas frequências 5G "puras", com velocidades altas, particularmente 3,5 GHz (Gigahertz).

De outro, estarão fundos de investimento, como o Pátria (Winity II Telecom), empresas e provedores regionais de internet, interessados principalmente nas frequências de 700 MHz, que permitem cobertura de grandes áreas, mas com velocidades mais baixas de conexão.

Na prática, a União deverá receber cerca de R$ 8,7 bilhões pelas outorgas.

