Leonardo Stoppa: o agro está escravizando os brasileiros

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, durante o programa Leo ao Quadrado desta semana, feito em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil paga caro pela exportação de carne bovina. "Para o agro ser lucrativo no Brasil, é preciso escravizar a população brasileira", diz ele. Segundo ele, a rentabilidade dos setores exportadores da economia brasileira depende da desvalorização constante da moeda nacional, o que reforça a inflação e empobrece os trabalhadores.

Stoppa também falou sobre a mais recente pesquisa Datafolha, que aponta vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. "Não existe terceira via. É binária a eleição brasileira. Ciro, por exemplo, está tentando se tornar o novo Bolsonaro", diz ele.

Na sua visão, a economia brasileira voltará a crescer com o retorno de Lula ao poder. "A capacidade do Lula de recuperar a economia brasileira está no povo brasileiro. Quando todos acreditarem que vai dar certo, a economia naturalmente vai voltar a crescer", afirma.

