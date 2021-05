Levantamento projeta inflação acima do teto da meta para este ano

Pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2021 subiu de 5,15% para 5,24%, apenas 0,01 ponto percentual abaixo do teto da meta -- 3,75% com margem de 1,5 ponto para mais ou para menos. Por eta conta, o 0,01 p.p. é referente à subtração de 5,24% menos 1,5 p.p. edit